Ceres, scattano le proteste "Le fogne non funzionano"

CENTO

Le piogge intense di questi giorni hanno allagato diverse zone di Cento, tra le quali il quartiere della Ceres, alle spalle della Coop, da dove arrivano proteste per i silenzi del Comune davanti a un problema già segnalato, mettendo ora a conoscenza anche l’Ausl e il dipartimento sanità pubblica: condomini e negozianti sulla strada privata, si ritrovano a fare i conti con l’acqua bianca ma soprattutto nera che viene buttata fuori dalla fognatura pubblica. Una comunicazione inoltrata sabato, per segnalare di avere informato del problema via pec il comune, i primi giorni di maggio ‘ma per la quale ad oggi non si è ricevuto riscontro alcuno dall’Amministrazione’. I residenti ribadiscono che si tratta di allagamenti ripetuti, tanto da costringere i negozianti a dotarsi di paratie, i condòmini hanno dunque chiesto a Comune e ora anche all’Ausl, di ‘attenzionare la situazione, perché il reflusso verso il quartiere, causato dal mancato recepimento della fognatura pubblica in quanto già piena, non è solo di acque piovane ma anche di quelle nere causando allagamenti anche di escrementi maleodoranti e nocivi alla salute pubblica’. Un problema che dunque va a colpire 240 unità immobiliari tra appartamenti e negozi, e cioè circa 750 persone che sempre più spesso si trovano a fare i conti con le acque nere che oltre allagare la strada, si spingono anche sotto i portici fino a lambire le porte, arrivando ad un livello di 20 cm. Puntualizzano che l’impianto a monte della fognatura pubblica, cioè quello della Ceres, ‘funziona correttamente, è pulito e sta per essere nuovamente ripulito’ e che ‘il reflusso per cui si forma l’allagamento proviene dalla fognatura pubblica, indietro verso il quartiere, densamente popolato’. "Se le fogne pubbliche di via 25 aprile non sono più in grado di raccogliere l’acqua, la Ceres si allaga – dice l’ex consigliere e residente Mauro Bernardi – si vede dall’acqua che esce dalle fognature all’altezza del civico 2. L’acqua dunque raccolta dalle griglie del portico della Ceres e dai tombini, non riesce ad andare avanti. Il nostro amministratore anche in passato ha già mandato alcune lettere al comune ma non rispondono nemmeno alle Pec. Qui facciamo la pulizia dei nostri tombini ma se a valle, la fognatura pubblica non tira, c’è poco da fare e ci si allaga". Problema che si sta mostrando sempre più. "Si è visto molto bene anche domenica con l’area del Famila verso viale Jolanda allagata – dice –. Lì poi si presenta anche il problema dei tombini chiusi da foglie o l’acqua che dai tombini del parco di Padre Pio esce a fiumi così come dietro la Pandurera. Serve che si intervenga". Condomini che tramite l’amministratore avevano già chiesto l’8 maggio scorso di avere un incontro con l’Amministrazione.

Laura Guerra