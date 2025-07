Cerimonia al Rotary Club Ferrara Est . Mimma La Valle è la nuova presidente

Rotary Club Ferrara Est: Mimma La Valle è la nuova presidente. Passaggio del collare al Palazzo Giulio d’Este tra emozione, impegno e spirito di servizio.

Nella splendida cornice di Palazzo Giulio d’Este si è svolta la cerimonia del “passaggio del collare”, l’evento che ogni anno segna il cambio della presidenza del Rotary Club Ferrara Est, che quest’anno ha visto il passaggio di testimone al femminile: Mimma La Valle è la nuova presidente del club che subentra al past president Marco Zanella.

"Uniti per fare del bene" il motto adottato che, come ha sottolineato la neo presidente Mimma La Valle, ben rappresenta l’anima del Rotary che ha saputo tradurre ideali in azioni concrete sul nostro territorio. Tra i progetti realizzati l’installazione di defibrillatori nelle scuole e in punti strategici della città. Particolarmente toccante il progetto della Stanza dei Sogni, spazio nell’ospedale cittadino dedicato ai bambini in cura.

Mimma La Valle ha annunciato che il nuovo anno sarà caratterizzato da un forte impegno anche nella promozione di service a favore della nostra comunità locale, in primis per le famiglie svantaggiate e con bambini portatori di handicap.

Durante la serata è stata presentata la squadra che affiancherà la presidente nella gestione del Rotary Club Ferrara Est che associa 70 soci e fa parte del Distretto 2027 Emilia-Romagna / San Marino guidato dal Governatore Guido Abbate.