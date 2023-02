Il Comune di Ferrara rinnova con momenti di incontro e di commemorazione pubblica la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati e della complessa vicenda del confine orientale nel secondo dopoguerra. Venerdì 10 alle 10 in piazzale Poledrelli, il sindaco Fabbri interverrà alla cerimonia che avrà luogo davanti al monumento dedicato ai martiri delle foibe insieme al prefetto Argentieri e al presidente della Consulta degli Studenti Francesco Pio Esposito. Saranno inoltre presenti altre autorità civili, militari, religiose della città, un gruppo di studenti del Liceo Roiti e rappresentanze delle associazioni combattentistiche d’arma. Nella stessa giornata alle 16 nella sala dell’Arengo (Residenza Municipale - piazza Municipio 2) è in programma un incontro “Per non dimenticare...dedicato agli esuli istriani” a cura dell’Isco.