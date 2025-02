Cerimonia in Questura. Il ricordo di Palatucci. Salvò tanti ebrei dai lager

Il 10 febbraio ricorreva l’ottantesimo anniversario della morte di Giovanni Palatucci, già questore di Fiume, deceduto nel 1945 nel campo di concentramento di Dachau, Medaglia d’Oro al Merito Civile e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” per aver salvato dal genocidio molti ebrei. Nella mattinata di ieri, in memoria del Funzionario di Polizia, il questore Salvatore Calabrese ha deposto una corona di alloro nel piazzale della Caserma Bevilacqua sede della locale Questura dove si trovano un ulivo e una targa a lui dedicati. "in memoria di Giovanni Palatucci, questore reggente di Fiume morto nel campo di concentramento di Dachau il 10.02.1945- Giusto tra le Nazioni".

Alla cerimonia erano presenti il prefetto Massimo Marchesiello, il presidente della provincia Daniele Garuti, l’assessore Cristina Coletti, il presidente della Comunità Ebraica Fortunato Arbib, il rabbino capo Luciano Caro, la dott.ssa Alessandra Roncarati del Meis, Padre Orazio Bruno in rappresentanza del Vescovo, Don Piergiorgio Lupi, i vertici locali dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, una rappresentanza dell’A.N.P.S. e gli studenti della IV C, accompagnati dal dirigente scolastico Antonella Piagentini, dell’Istituto Orio Vergani. Palatucci nacque a Montella (AV) il 31 maggio 1909. Il 13 settembre 1944 fu arrestato e ristretto nel carcere Coroneo di Trieste e sottoposto a tortura presso la risiera di San Sabba. Il 22 ottobre successivo fu deportato, quale prigioniero politico, nel lager di Dachau in Germania, dove morì per gli stenti e le vessazioni subite, il 10 febbraio 1945, a soli 35 anni. L’organizzazione storica dell’iniziativa è stata curata dalla Professoressa Anna Maria Quarzi, direttrice dell’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara.

re. fe.