Cerimonia in ricordo dell’uccisione di Erio Bertarini

COMACCHIO

Dinanzi al cippo che sorge all’interno della Salina di Comacchio, è stato commemorato il 79° anniversario dell’uccisione del sottobrigadiere della Guardia di Finanza Erio Bertarini. Il finanziere comandava il Distaccamento della Guardia di Finanza, a quel tempo alloggiato alla Torre Rossa, vicina all’ingresso della Salina. Erano circa le 6,30 del 27 novembre 1945 quando, assieme ad altri finanzieri, il sottobrigadiere intervenne presso un cumulo di sale, in quanto un centinaio di persone stavano tentando di impossessarsene. Di lì a poco, altre persone si radunarono sul posto, tante da giungere al numero di circa cinquecento, intenzionate a provocare un pericoloso tumulto. Giunsero così altri finanzieri unitamente ad elementi della polizia partigiana. E nella massima concitazione, un colpo di pistola partì dalla folla e colpì all’addome il sottobrigadiere che si accasciò a terra. Vani furono i soccorsi: il sottobrigadiere Bertarini morì, all’età di 35 anni, mentre veniva trasportato in caserma. Per tale epilogo, il 31 dicembre 1947 il capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, gli conferì la medaglia di bronzo al valor militare. Alla commovente cerimonia, organizzata dalla Sezione Anfi di Ferrara, capitanata dal presidente Giovanni Pasqualini, hanno preso parte il sindaco Pierluigi Negri, autorità civili, militari e religiose.