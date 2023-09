Cerimonia in ricordo di Coletta

L’erba perfettamente sistemata e tanti fiori freschi fanno da cornice al cippo che in via Raffanello a Baura segna il luogo in cui ha perso la vita Marco Coletta il 9 settembre del 2005. Nel giorno del 18esimo anniversario del tragico incidente si è tenuta una semplice e sentita commemorazione, nel punto in cui i genitori hanno potuto riabbracciare per l’ultima volta il figlio 22enne, ritrovato dopo 36 ore di ricerche nell’auto uscita dalla sede stradale all’epoca non protetta da guardrail e inabissatasi nelle acque profonde del canale. Alla cerimonia hanno partecipato, oltre a familiari e amici, il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni, il luogotenente Giuseppe Zurlo, comandante della Stazione Carabinieri di Copparo, il maresciallo Marzia De Nicola e Luigi Ciannilli, ex presidente del Comitato Paglierini.