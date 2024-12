Cerimonia in Sala Orsatti . Scoperte le nuove insegne

A Pontelagoscuro si è tenuta la cerimonia per scoprire le nuove insegne sulla facciata della sala Nemesio Orsatti, sede della Pro Loco in via Risorgimento. Il taglio del nastro si è tenuto alla presenza dell’assessore Angela Travagli in rappresentanza del Comune, di Roberto Segala, presidente del Comitato Vivere Insieme Pontelagoscuro, rispettivamente proprietario e concessionario dell’immobile, di molti componenti del direttivo della Pro Loco e del presidente, Giovanni Pecorari. Ora sulla facciata di fronte alla strada sarà possibile ‘riconoscere’ la presenza della Pro Loco. Le insegne illustrano anche la natura della sala Orsatti, spazio dedicato a mostre, incontri, riunioni e disponibile per chiunque ne faccia richiesta. Una parte dell’insegna della sala è volutamente bianca per affiggere locandine e volantini, a disposizione di chiunque voglia comunicare iniziative. Le insegne fanno compagnia all’armadio dedicato allo scambio dei libri. La cerimonia si è concluso con i ringraziamenti dell’assessore Travagli: "Ringrazio Pro Loco per la disponibilità, l’impegno e la dedizione nel gestire uno spazio comune con grande rispetto, dignità e valore segno tangibile per tutta la comunità".

Mario Tosatti