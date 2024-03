Certe notti arriva Luciano Ligabue. Il rocker in ottobre al Comunale

A tredici anni di distanza dall’ultima volta, quest’anno Luciano Ligabue dedica al suo pubblico un nuovo tour nei teatri più belli d’Italia, location intime d’eccezione, per ripercorrere insieme il passato, il presente e il futuro di quei suoi sogni di rock ‘n’ roll che hanno da sempre accompagnato la sua carriera. Lunedì 14 ottobre (extra date del Ferrara Summer Festival) è prevista la tappa a Ferrara di Luciano Ligabue – al teatro Comunale – a firma dell’associazione Butterfly. Saranno 31 concerti esclusivi con un’unica tappa per ogni città coinvolta, senza repliche, (fatta eccezione per Correggio dove si terrà una doppia data zero), per garantire al pubblico presente in sala un’esperienza esclusiva e irripetibile. ‘Ligabue in Teatro - Dedicato a Noi’ chiuderà ufficialmente il capitolo live di ‘Dedicato a noi’ che ha visto Liga protagonista di oltre trenta concerti tra i club, gli stadi, l’Arena di Verona e i principali palasport italiani. Sul palco – insieme a Luciano Ligabue – ci saranno Federico Poggipollini, che da trent’anni lo accompagna alla chitarra, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Lenny Ligabue, il primogenito di Luciano che per la prima volta sarà in tour con il rocker di Correggio, dopo aver suonato per la prima volta la batteria in tutti i brani dell’album ‘Dedicato a noi’. I biglietti sono disponibili in prevendita a partire da mezzogiorno di sabato.

"Siamo entusiasti di questa nuova data che si aggiunge a un ricco calendario di eventi con i più grandi artisti musicali italiani e non solo – dichiara l’organizzatore Fabio Marzola, presidente dell’associazione Butterfly – nell’ottica di rendere il Ferrara Summer Festival un punto di riferimento anche nel corso dell’anno con ulteriori date in location differenti. Nel 2022, al Comunale, abbiamo avuto Claudio Baglioni e quest’anno un altro artista che continua a far sognare tutte le fasce di età (anche all’estero) in una cornice suggestiva ed unica come il Teatro Comunale dove l’acustica renderà la serata ancora più singolare. Un appuntamento per tutti gli amanti ed esploratori del mondo di Luciano Ligabue – conclude Marzola – colui che cantando trasmette vibrazioni d’amore, di amicizia e di vita".

L’ultima volta el rocker di Correggio all’ombra del Castello estense fu il 9 febbraio del 2011. Nessuno schermo, una scenografia essenziale. Protagonista soltanto la musica che ha fatto urlare, ballare e innamorare diverse generazioni. Quella notte il rock sanguigno del Liga fece scaldare gli oltre 800 che hanno affollato il teatro Nuovo, dove nemmeno uno spillo avrebbe trovato posto, per tutte le oltre due ore di concerto. Ma quella non fu l’unica tappa ferrarese del rocker. Per ritrovarlo in città bisogna scorrere il calendario fino all’ottobre del 2006, quando, camicia e scarpe nere, pantaloni scuri e immancabile chitarra, l’artista reggiano ha calcato il palco del Comunale. Lo stesso teatro che, sempre in ottobre, riempirà nuovamente di grinta e carica. Rigorosamente a ritmo di rock.