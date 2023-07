"Certi passeggeri senza regole, abbiamo paura"

"Le aggressioni e i diverbi tra accertatori, autisti e utenti sprovvisti di biglietto sono ormai sempre più frequenti. E, noi operatori, abbiamo paura". La testimonianza arriva da un autista dell’azienda Tper che, per motivi di sicurezza, preferisce l’anonimato.

Dopo l’aggressione di gennaio, l’altro giorno, un altro episodio.

"Purtroppo molti utenti, in particolare stranieri, si sentono onnipotenti. D’altra parte il più delle volte, malgrado le irregolarità, restano impuniti. Ed è questa consapevolezza, ormai cementata e diffusa, che li rende molto scorretti nell’approccio ai mezzi di trasporto pubblico".

Quali atteggiamenti riscontra con più frequenza?

"Parlano al telefono a voce altissima, in vivavoce. Usufruiscono del servizio pressoché sempre senza pagare il biglietto e le madri salgono sui mezzi non curandosi degli atteggiamenti dei figli. Mi è capitato di vederne alcuni arrampicarsi fin sulle cappelliere".

E gli altri utenti?

"Alcuni non ci fanno caso. Altri invece cercano, garbatamente, di fare presente che gli atteggiamenti assunti non sono consoni al contesto. Di tutta risposta, il più delle volte sono offese. Oppure molti si celano dietro l’accusa di ‘razzismo’. Ma qui non si tratta di razzismo: se un utente – di qualsiasi nazionalità – non segue le regole è giusto che venga sanzionato. E’ una questione di principio e di rispetto verso chi è educato e paga il biglietto".

Voi autisti come gestite queste situazioni?

"Siamo stanchi e impauriti. Per cui la maggior parte di noi lascia correre. A volte non ce la si fa e a quel punto si cerca, sempre nei modi dovuti, di ristabilire un equilibrio. Ma non è facile, anche perché tecnicamente non è compito nostro".

f.d.b.