"Certi reparti come polveriere"

Dopo gli ennesimi episodi di aggressione ai sanitari – un medico e due infermieri feriti lo scorso 5 gennaio al Serd della Cittadella di San Rocco e quello di sabato a Cona – il Nursing Up, sindacato degli infermieri torna a farsi sentire. La sigla, esaminando la situazione a livello nazionale, parla di "un vero e proprio bollettino di guerra. Una escalation di violenze senza fine che vede gli infermieri italiani trasformarsi ancora una volta nelle vittime sacrificali della inspiegabile rabbia di una parte della collettività in profonda crisi. Non bastava la carenza di personale, non bastavano i turni massacranti e le ferie saltate. In particolare i pronto soccorsi, con l’afflusso di pazienti diventato nella maggior parte dei casi ingestibile, si sono trasformati in una vera e propria polveriera".

Restando al Serd, secondo alcune indiscrezioni, di aggressioni ne sarebbero accadute tre nell’arco di pochi mesi.