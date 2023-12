Certificato di genere per imprese: "Incentivi e miglior produttività"

E’ arrivata, a pochi giorni dalla chiusura del 2023, la tanto attesa ‘certificazione di genere’ che Cna Ferrara ha voluto, perseguito e raggiunto dopo un anno intero di incontri di formazione e di promozione, sia all’interno del personale dell’associazione stessa che all’esterno, con le proprie imprese sull’intero territorio provinciale. Il risultato fortemente voluto e ottenuto da Cna Ferrara è stata presentato ieri dal presidente Davide Bellotti, dalla vice presidente Jessica Morelli, dal direttore provinciale Matteo Carion e dalle coordinatrici del comitato guida per la parità di genere Amelia Grandi e Debora Tamascelli, rispettivamente responsabili dell’area economica e del personale di Cna Ferrara.

"La certificazione di genere è il punto di arrivo di un percorso che offre importanti opportunità. Non solo per gli incentivi riconosciuti dallo Stato – ha spiegato Jessica Morelli –, che non vanno comunque sottovalutati, ma anche e soprattutto perché costringe a riflettere sull’organizzazione della propria azienda, a migliorarla, a creare un ambiente di lavoro migliore e più rispettoso della parità di genere. Ci abbiamo creduto veramente – ha sottolineato Morelli – La parità di genere è un sistema di gestione aziendale. Per l’associazione, che conta migliaia di imprese socie, e oltre 170 dipendenti di cui l’88% è donna, significherà in gran parte formalizzare buone pratiche già in atto da tempo, per questo motivo all’azienda si chiede di mettere in pista delle procedure che dimostrino il suo impegno sul tema". "Il percorso verso la certificazione comporta dei vantaggi, interni ed esterni – ha spiegato Amelia Grandi – Accanto agli sgravi previdenziali riconosciuti dallo Stato, la parità di genere migliora il clima aziendale, l’ambiente di lavoro, e influisce positivamente sulla produttività, come attestano tutte le ricerche".

Lauro Casoni