Cessione di account, controlli tra i rider

La galassia delle consegne a domicilio finisce sotto la lente dei carabinieri. Venerdì sera, a partire dalle 18.00, i militari del comando Tutela del lavoro insieme ai colleghi del comando provinciale hanno effettuato un controllo per individuare eventuali forme di sfruttamento lavorativo realizzate attraverso la cessione delle credenziali di accesso alle piattaforme di food delivery per l’attività di fattorino. Una problematica che, peraltro, a più riprese era stata segnalata e denunciata da alcuni rider della nostra città. A Ferrara i carabinieri hanno controllato 27 fattorini, cinque dei quali italiani. Dagli accertamenti non è emersa alcuna irregolarità, né situazioni di cessione illecita di account. "L’operazione di controllo – fanno sapere dal comando dell’Arma – nasce dall’esperienza maturata nelle attività svolte a Milano, dove sono in corso accertamenti delegati dalla procura, ed è stata estesa all’intero territorio nazionale, al fine di contrastare in altre realtà il fenomeno dello sfruttamento lavorativo attraverso le cessioni di account nonché per assicurare il rispetto della normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro".