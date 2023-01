Cessioni pesanti dal vivaio: 10 milioni dal 2021

Nel giro di un anno e mezzo – dall’estate 2021 a oggi – la Spal ha incassato una decina di milioni di euro attraverso la cessione di quattro giocatori cresciuti nel proprio settore giovanile. Senza dimenticare tutte le operazioni di secondo piano, che hanno portato nelle casse di via Copparo risorse davvero preziose. Se nei primi anni di gestione della famiglia Colombarini investire sul vivaio poteva sembrare un atto dovuto o addirittura un’operazione simpatia destinata a non produrre risultati significativi, stagione dopo stagione la percezione del settore giovanile è progressivamente cambiata. E – se possibile – dopo la retrocessione in serie B poter contare su uno dei migliori settori giovanili a livello nazionale è diventato ancora più importante. Certo, difficilmente le società di cadetteria riescono a monetizzare quanto vorrebbero dalle cessioni dei loro giovani più promettenti. Ma ogni operazione fa storia a sé, e va valutata nella maniera più lucida possibile. Il primo giocatore davvero in grado di sfondare passato negli ultimi 10 anni per il vivaio di via Copparo è Gabriel Strefezza, che dopo una stagione nella Primavera biancazzurra e due esperienze in prestito alla Juve Stabia e alla Cremonese è stato lanciato in serie A da mister Semplici.

A Ferrara il brasiliano non è però mai riuscito ad esprimersi al massimo, e anche a causa di una scadenza di contratto ravvicinata nell’estate 2021 il club biancazzurro – che stava passando dalla famiglia Colombarini al presidente Tacopina – decise di accettare un’offerta del Lecce pari a circa 600mila euro. Una cifra molto modesta se si considera che Strefezza poi ha realizzato 14 gol in serie B e sta facendo la differenza pure in A, ma tant’è. Nella stessa sessione di mercato invece apparve molto vantaggiosa la cessione di Mikael Egill Ellertsson – che fino a quel momento aveva giocato solo a livello giovanile – allo Spezia per un milione di euro. Lo stesso vale per l’operazione che un anno fa ha portato Demba Seck al Torino per circa cinque milioni di euro, comprendendo i vari bonus. L’attaccante senegalese era una sorta di scommessa, che finora non si sta rivelando vincente per la società granata. Salvatore Esposito è senza dubbio un giocatore che ha maturato più esperienza, e che sembra pronto per mettersi alla prova nel massimo campionato. Per questo i circa 3,5 milioni che lo Spezia verserà alla Spal appaiono pochini, ma le quotazioni di mercato cambiano continuamente e non resta che sperare che come accaduto per Seck l’affare l’abbia fatto il club di via Copparo.

Stefano Manfredini