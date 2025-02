’Cevolani’ e ’Bassi Burgatti’ alla sessione del Mep

Studenti del Cevolani protagonisti al Model European Parliament: un’esperienza di cittadinanza attiva e democrazia. Ospiti illustri, impegno straordinario e un’occasione unica per capire l’Europa.

Lo scorso 14 febbraio, presso la sala di rappresentanza della Credem si è tenuta la sessione plenaria del MEP (Model European Parliament (MEP), un’iniziativa che permette agli studenti di simulare i lavori del Parlamento Europeo. L’evento ha visto la partecipazione di studenti del Liceo Cevolani e dell’Isit Bassi Burgatti, che si sono cimentati nella preparazione e discussione di risoluzioni su temi di attualità europea.

La giornata è stata arricchita dall’intervento di tre ospiti d’eccezione: Edoardo Accorsi, sindaco di Cento, l’onorevole Stefano Bonaccini, membro del Parlamento Europeo dal 2024 e presidente della Regione Emilia-Romagna dal 2014 al 2024, e l’onorevole Paolo Borchia, membro del Parlamento europeo dal 2019.

Gli studenti, divisi in diverse commissioni, nelle due settimane precedenti hanno lavorato con impegno e serietà per approfondire le tematiche assegnate, confrontandosi sulle diverse posizioni per trovare soluzioni condivise. Il loro lavoro è culminato nella sessione plenaria, durante la quale hanno presentato e discusso le risoluzioni elaborate, dimostrando una notevole capacità di analisi, di argomentazione e di dibattito. L’esperienza del Mep è stata un’occasione unica per gli studenti per comprendere in modo concreto il funzionamento del Parlamento Europeo e il processo legislativo dell’Ue, approfondire le proprie conoscenze su temi di attualità europea e mettersi alla prova con il lavoro di gruppo, il confronto di idee e la ricerca di soluzioni condivise.

Il Liceo Cevolani si congratula con tutti gli studenti (delegati, chair, staff) che hanno partecipato al Mep, ringrazia gli ospiti per la loro preziosa testimonianza e la Credem per aver ospitato l’evento.