Cgil, Cisl e Uil incontrano Comune di Ferrara su gestione in house dei rifiuti

Il 6 luglio in municipio, Cgil, Cisl e Uil con le proprie categorie del settore igiene ambientale, hanno incontrato l’assessore all’ambiente Balboni ed il dirigente Stabellini. L’incontro aveva come obiettivo approfondire lo studio di fattibilità, commissionato dal Comune ad Unife, su una possibile gestione in house del servizio rifiuti. "Il Comune ha precisato che lo studio costituisce una base utile a mettere nelle condizioni ottimali i decisori politici e tutti gli Stakeholders a compiere una scelta consapevole. Il sindacato ha apprezzato il metodo e posto alcuni quesiti e sullo studio. La riunione si è conclusa condividendo un percorso che vedrà Comune e sindacati impegnati in un confronto costruttivo", sottolineano i sindacalisti Tagliati, Barberis e Zanirato e l’assessore Balboni.