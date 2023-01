Cgil, il congresso elegge all’unanimità Veronica Tagliati

Veronica Tagliati è stata confermata all’unanimità segretaria generale della Cgil di Ferrara dall’assemblea generale eletta al XX congresso provinciale. Tagliati è stata eletta dopo una due giorni congressuale che si è conclusa ieri e che ha visto la Cgil di Ferrara impegnata dallo scorso autunno tra gli iscritti per discutere sui documenti e le proposte "Il lavoro crea il futuro" del più grande sindacato italiano che conta a Ferrara 62 mila iscritti, 1260 attiviste e attivisti nei luoghi di lavoro e nelle leghe dei pensionati, 70.481 deleghe e 53 sedi a livello provinciale. Dodicimila le persone coinvolte in provincia di Ferrara, 644 assemblee nei luoghi di lavoro, nelle camere del lavoro e nelle leghe dei pensionati, 499 delegati coinvolti e 204 le delegate e i delegati presenti alla Multisala Apollo per la chiusura del percorso congressuale con la riconferma di Tagliati alla guida della Cgil di Ferrara. Dopo la relazione dell’altro giorno in cui a fissato le priorità per il suo mandato, Tagliati proseguirà questo cammino alla guida del sindacato.

re. fe.