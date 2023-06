Cgil in corteo a Roma In duecento da Ferrara "Diritti e sanità pubblica"

Oltre duecento ferraresi hanno preso parte ieri alla manifestazione nazionale di Roma organizzata dalla Cgil per difendere la sanità pubblica. Lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati estensi, partiti con pullman e treni sono scesi in strada nella Capitale per partecipare al corteo in difesa del diritto alla salute, per il rilancio del Servizio sanitario nazionale, pubblico, e per garantire salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tra gli organizzatori, oltre alla Cgil, un’ampia rete di associazioni riunite nell’assemblea ‘Insieme per la Costituzione’. Il corteo è partito alle 10 da piazza della Repubblica per raggiungere una gremita piazza del Popolo, dove era allestito il palco. Dopo una serie di interventi, ha chiuso la manifestazione il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Quello di ieri è stato il primo di due appuntamenti (il prossimo si terrà il 30 settembre "per il lavoro, contro la precarietà e contro l’autonomia differenziata e lo stravolgimento della Repubblica parlamentare") che la rete di associazioni organizzano e promuovono per rivendicare "la piena attuazione della Costituzione, perché i diritti fondamentali siano pienamente riconosciuti ed esigibili, a partire dal diritto alla salute".

La manifestazione di Roma, si legge in una nota della Cgil, "ha voluto denunciare le gravi condizioni della nostra sanità pubblica, che a causa dei continui tagli e definanziamenti del Fondo nazionale, della crescente privatizzazione e della grave carenza di personale, rendono il diritto alla salute non più un diritto garantito e universale". La protesta ha acceso i riflettori anche sul dramma delle morti sul lavoro e degli infortuni, chiedendo politiche che rilancino e investano sui servizi di prevenzione, ispettivi e di vigilanza.

"In tutto il territorio nazionale così come anche nella nostra provincia – ha dichiarato Veronica Tagliati segretaria generale Cgil Ferrara – sono sempre più evidenti le criticità dei sistema sanitario pubblico, frutto di scelte politiche miopi e inique. In questo modo ogni giorno tantissimi cittadini, in particolare fragili e a basso reddito, sono costretti a rinunciare alle cure, non vedendosi riconosciuto un diritto fondamentale. Non ci rassegneremo al disegno del governo Meloni – incalza Tagliati – che, dietro a una cortina di propaganda, sta portando a una privatizzazione di fatto del nostro Sistema sanitario nazionale". Dal palco di Roma è intervenuta anche Maria Elena Guarino, Oss e Rsu Cgil dell’azienda ospedaliera Sant’Anna.