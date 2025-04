Cgil: "Lavoratori Asg lasciati fuori". Bertani: "No, proposta l’assunzione"

Bertani Trasporti Spa cerca di chiarire la vicenda che ha visto coinvolti i nove dipendenti del fornitore di servizi Asg Consulting. In particolare, l’altro giorno, secondo la Cgil a quattro dipendenti di Asg sarebbe stato impedito di varcare i cancelli. Su questo punto Bertani cerca di fare chiarezza: "L’azienda si è impegnata a garantire la soluzione migliore possibile per i lavoratori – illustra Bertani –, dopo aver ricevuto comunicazione dal fornitore circa la disdetta dall’appalto di Bondeno con decorrenza 31 marzo".

L’impresa racconta come ha cercato di risolvere i problemi: "Dal punto di vista aziendale, la vicenda che ha visto coinvolti i dipendenti di Asg Consulting – fino al 31 marzo fornitore dei servizi presso il piazzale di Bondeno – è già conclusa e non necessita di ulteriori adempimenti. Bertani Trasporti Spa, lo scorso mese, ha preso atto della disdetta dell’appalto comunicata da Asg Consulting con decorrenza 31 marzo, a seguito della quale si è provveduto ad organizzare un incontro con i sindacati Filt-Cgil e Fit-Cisl. L’azienda si è immediatamente attivata per cercare un altro fornitore al fine di garantire la continuità operativa delle attività, concernenti lo scarico dei veicoli dai treni e la loro movimentazione all’interno del piazzale di Bondeno. Non avendo trovato soggetti disponibili, Bertani Trasporti Spa – considerato anche il problema di natura sociale riguardante il lavoro di circa nove dipendenti di Asg Consulting che avrebbero dovuto essere trasferiti dal fornitore di servizi presso il loro appalto più vicino, situato a Firenze – ha deciso di farsi carico dell’assunzione del personale tramite contratto a tempo determinato avvalendosi di apposita agenzia interinale e mantenendo i medesimi inquadramenti del precedente rapporto di lavoro". Ma non tutti i lavoratori hanno aderito alla proposta di Bertani: "Cinque dipendenti hanno accettato la soluzione, mentre quattro persone hanno scelto di restare alle dipendenze di Asg Consulting. Per il corretto funzionamento del polo logistico di Bondeno, su cui Bertani Trasporti Spa intende continuare ad operare anche in ottica del futuro ampliamento e dell’incremento delle attività, attualmente le operazioni all’interno del piazzale necessitano di una decina risorse: di conseguenza, oltre ai cinque ex dipendenti del precedente fornitore che hanno accettato la proposta di contratto tramite agenzia interinale, l’azienda si è immediatamente adoperata per effettuare la selezione di quattro nuove figure". E ancora: " Due sono entrate in servizio già da martedì 1 aprile – spiega Bertani – , mentre per l’assunzione degli altri due dipendenti sono stati programmati i colloqui durante la settimana in corso. Non è volontà di Bertani Trasporti Spa alimentare polemiche o incertezze nei confronti di alcun soggetto coinvolto dalla vicenda. L’azienda ha effettuato ogni procedura necessaria per una conclusione positiva dei fatti, garantendo ai lavoratori la soluzione migliore possibile che peraltro non implicasse trasferirsi lontano da Bondeno".

Sulla vicenda il Pd provinciale e il referente dem Enrico Bassi esprimono "sincero stupore per quanto accaduto a Bondeno davanti alla sede di Bertani Trasporti ai quattro lavoratori a cui è stato impedito l’accesso al piazzale per prendere servizio, nell’ultimo giorno di vigenza dell’appalto della propria azienda, presso la società appaltante. Per questo anzitutto a nome della segreteria provinciale del Partito Democratico esprimo vicinanza e solidarietà ai lavoratori, così come al sindacato che si é incaricato fin da subito di avviare un percorso per affrontare il cambio di scenario organizzativo. ci aspettiamo che di fronte a questo caso specifico, così come in tutti quelli che riguardano la pelle di chi fatica e lavora, ci sia la dovuta attenzione non solo sindacale da un lato e politica dall’altro, ma anche istituzionale".

