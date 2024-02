Chat ‘proibita’ dai domiciliari, Piccinini in cella

Un’animata conversazione via social con una ragazza il giorno di Capodanno è costata cara a Lorenzo Piccinini, il 22enne sopravvissuto alla notte di sangue del Big Town e messo ai domiciliari con l’accusa di tentata estorsione. Quella ‘chiacchierata proibita’ non è infatti passata inosservata ai carabinieri, che hanno comunicato il tutto alla procura. La violazione è arrivata dunque all’attenzione del gip, che ha aggravato la misura a cui era sottoposto il giovane. Gli arresti domiciliari sono quindi stati sostituiti con la custodia cautelare in carcere. La misura è stata eseguita lunedì dagli stessi carabinieri, che lo hanno accompagnato nel carcere dell’Arginone. Piccinini era ai domiciliari dalla fine di settembre. Di recente, a quanto si apprende, aveva il ragazzo aveva avuto il permesso di comunicare anche con persone esterne al nucleo familiare. Quella specifica conversazione è stata però considerata troppo sopra le righe, al punto da farlo finire dritto in cella.

Piccinini (assistito dall’avvocato Giampaolo Remondi) è uno dei protagonisti dell’orrore del Big Town. La sera del primo settembre si presentò al locale di via Bologna insieme all’amico Davide Buzzi e a una tanica di benzina. I due, secondo l’impianto accusatorio, erano lì per intimidire il gestore del locale davanti al quale, in agosto, era morto stroncato da un malore il figliastro di Buzzi appena diciannovenne. Ne nacque un violento alterco al termine del quale ad avere la peggio furono proprio Buzzi e Piccinini. Il primo rimase ucciso mentre il secondo ne uscì con gravi ferite. Per quel fatto furono arrestati il gestore del bar, Mauro Di Gaetano, e il padre Giuseppe. Le indagini sul delitto del Big Town si stanno avviando verso la chiusura. Il pm Barbara Cavallo aveva disposto consulenze medico legali su entrambe le vittime, oltre ad accertamenti informatici sui telefoni. Il locale fu anche oggetto di un lungo e accurato sopralluogo dei carabinieri del Ris. Una volta depositate le varie consulenze, la procura potrà tirare le somme sul fatto di sangue che ha sconvolto la città.

f. m.