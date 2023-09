Che bionde. E’ Pitonenfest Apre Ruggero dei Timidi

È Ruggero de ’I Timidi’ l’ospite speciale della quarta edizione del Pitonenfest, la festa della birra agricola Pitona, con musica e cucina, in calendario dal 15 al 17 settembre all’agriturismo La Florida, in via per Burana 103. L’ingresso è gratuito.

Fondatore del birrificio agricolo è Stefano Fabbri, agricoltore che anni fa ha scelto di lasciare il posto fisso in azienda per dedicarsi alla sua passione, la campagna. Da quella scelta nascono oggi le materie prime che compongono le birre prodotte a marchio Fabbri’s, in tre versioni, la classica bionda, prima nata, la Pitona, poi l’Esca, aromatizzata al bergamotto, e infine la Briscula, stout. Proprio la Pitona, birra prima nata, è colei che dà il nome alla festa. La quale quest’anno vede tra gli ospiti, come special guest, Ruggero de I Timidi, comico e cantautore, originario di Udine e, negli anni, volto di famose trasmissioni come Colorado Cafè, Zelig Off e Quelli che il calcio.

Il suo personaggio nasce nel 2013 e il video del singolo d’esordio ’Timidamente io’ diventa presto virale. Nel 2014 ha conquistato il bronzo a ’Tú sí que vales’, il talent show in onda su Canale 5. Tra gli artisti che l’hanno influenzato ha citato gli Squallor, gli Skiantos, Giorgio Gaber, Freak Antoni e Andy Kaufman. Ruggero de I Timidi si esibirà al Pitonenfest alle 21.30 circa di sabato 16; a seguire Tata deejay curerà l’animazione musicale con un repertorio anni ‘80 e ‘90. La giornata inaugurale sarà quella precedente, il 15. Ad aprire la festa, sempre dalle 21.30 circa, saranno gli Emme Colletti, band folk e rock. Alle 23 Officina Design Cafè curerà il dj set a cura di Josh Kalker: originario di Milano, il suo stile ritrova delle influenze sonore delle house e techno degli anni ’90; le sue tracce sono adatte al dancefloor e all’ascolto. La chiusura della tre giorni è in calendario il 17 settembre: alle 18 è in agenda la performance di dj Alpaca Rock, accompagnato dal vocalist Pedro de la Vega. Alle 19.30 sul palco salirà la rock band ferrarese Sha-Buzz. Chiusura, dalle 21.30, sulle note folk e rock dei The Fireplaces. Gli stand gastronomici apriranno venerdì e sabato alle 18.30 circa e omenica alle 18. A breve sarà diffuso il menù con tutte le proposte gastronomiche.