"Che fine ha fatto l’App per i tour storico-virtuali?"

CENTO

"Che fine ha fatto il progetto dell’App turistica, finanziata dalla Regione?" a chiederlo è Beatrice Cremonini, capogruppo di Avanti Cento. "Accogliamo con favore l’iniziativa ’I Sabati del Guercino’ - dice la consigliera d’opposizione – peraltro una rivisitazione di quella settimana del Guercino progettata dall’amministrazione Toselli nel corso del 2021 per l’inizio estate 2022, importante per valorizzare il centro storico troppo spesso privo di attrattività, cura e sicurezza, soprattutto negli ultimi anni. Questa iniziativa, infatti, nasce con la presentazione di un Master Plan strategico per la valorizzazione di Cento da parte di Michele Trimarchi già nell’aprile 2021 e con l’aggiudicazione nel settembre 2021, di un finanziamento di 64.000 euro accordato dalla Regione nell’ambito della Legge 4197". E dunque spiega. "A fianco della manifestazione in corso – prosegue - il progetto originariamente prevedeva l’incorporazione di Cento, dei suoi monumenti e luoghi di cultura e delle botteghe storiche all’interno di una famosa App per smartphone che consentisse una reale promozione di Cento, in un viaggio virtuale fra passato e futuro della città. Auspichiamo che il progetto proceda poiché non ci risulta che nessuna delle iniziative di costruzione dei contenuti e di sviluppo siano state svolte con i commercianti".