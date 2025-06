"Che succederà al ponte sul Po?. Siamo stanchi dei cantieri lumaca"

Traccia un bilancio iniziale della stagione turistica sui sette lidi di Comacchio, il delegato del basso ferrarese di Confesercenti Luca Callegarini. Un’analisi tra luci: "Fortunatamente la stagione è cominciata bene e speriamo che continui senza intoppi". E ombre: "La mancanza di informazioni relative al ponte sul Po di Volano, quasi alla foce che collega il comune codigorese a quello comacchiese".

Cosa la preoccupa?

"Non abbiamo ancora date precise su come si svolgeranno i lavori sul ponte del Po di Volano. Spesso abbiamo assistito a lavori che non finivano secondo le previsioni. Per il lido se gli interventi si protraggono oltre la Pasqua, a farne le spese sono imprenditori e abitanti".

Lei cosa farebbe?

"Hanno fatto il ponte sulla Romea a traffico alternato, perché non fare la stessa cosa per quello di Volano".

Cosa si dovrebbe migliorare?

"A lido di Spina ci sono radici degli alberi che si alzano, rispetto al piano della strada, di 30 centimetri. C’è il limite dei 20 chilometri all’ora, ma se passa un turista in bicicletta cade".

Ci sono altri problemi?

"Mi spiace constatare come ci siano lidi più curati, dove gli interventi vengono fatti e migliorano la situazione come Portogaribaldi o Estensi a differenza di altri dove non si fa nulla o molto poco, come Nazioni o Pomposa. Serve la stessa attenzione per tutti i sette lidi".

Funziona la promozione turistica?

"Anche su quella avrei qualcosa da ridire. Per esempio sono importanti le fiere in Europa per parlare dei lidi, ma penso che il miglior veicolo di promozione sia il passa parola del turista soddisfatto dei servizi e della qualità che trova ai lidi".

Gli imprenditori dei lidi come stanno affrontando la stagione?

"Nonostante le incognite della Bolkestein e i tempi con cui è stata affrontata, stanno investendo tanto, perché ci tengono alle proprie attività e ai lidi". L’erosione della costa è un problema...

"Grazie ai lavori della Regione di posa delle scogliere in mare, mi dicono che cominciano ad intravedersi risultati nelle spiagge di Nazioni e Pomposa. Rimangono le incognite legate alle correnti difficilmente prevedibili con l’erosione delle spiagge al Lido di Volano Sud. Ottimo il sistema di avviso coi quali gli operatori vengono informati tempestivamente sui venti pericolosi quali Bora e Scirocco".

Ha visto di recente il pontile a Volano?

"Quel troncone rimasto in mezzo al mare, al di là della bruttezza, é pericolosissimo e speriamo non succeda nulla".

Claudio Castagnoli