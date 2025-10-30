Chef all’opera, le antiche ricette sono una musica

Uno chef all’opera o all’operà?, inizia così il dialogo tra l’intervistatrice Beatrice Marescotti, del comitato biblioteca di Tresignana, e Innocente Galluzzi, titolare della cattedra di enogastronomia all’istituto alberghiero ’Domenico Modugno’ di Polignano a Mare (Bari). L’incontro nella biblioteca di Tresigallo, per la presentazione del suo primo libro ’Uno chef all’opera’, sottotitolo: La cucina preferita dai Grandi maestri compositori del passato, reinterpretata da un grande chef. Nella sala le note al pianoforte di Davide Mazzini e la voce di Tiziana Realdini, con ’Una voce poco fa’, dal Barbiere di Siviglia, perché così si è aperta la conversazione con l’autore. Le prime pagine sono dedicate a Gioacchino Rossini che più di altri ha ispirato cuochi e sommelier. Galluzzi ne parla ad inizio libro con aneddoti, storie di vita ma anche presentando un menù a lui dedicato. Un esempio, profiteroles de foie gras, bouquet di asparagi e guanciale, un flan di caprino con composta di mele e il cocktail Rossini. Questo è il libro di Galluzzi, creato dalla sua passione per il melodramma, che al pari della cucina, rappresenta l’Italia nel mondo. L’autore si tuffa nelle vite dei grandi compositori operistici italiani e sul loro rapporto con la buona tavola, dall’opera seria a quella buffa, attraversando tutto l’Ottocento e i primi del Novecento. Il pomeriggio tra i brani musicali scelti da Tiziana Realdini e Davide Mazzini ha suscitato applausi come se ci si trovasse in un prestigioso teatro. La conversazione tra Beatrice Marescotti e l’autore ha toccato i riferimenti ai compositori.