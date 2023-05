Chef e volontariato, ecco la Sagra della Fragola

Con la tradizionale cerimonia del taglio del nastro, ha preso il via ufficialmente ieri la 28esima edizione della Sagra della Fragola di Lagosanto. A presiedere l’inaugurazione, il sindaco Cristian Bertarelli che ha fatto gli onori di casa, affiancato dalla presidente della Pro Loco Doriana Doria e dal consigliere provinciale Francesco Carità, e alla presenza di autorità civili e militari, tra cui il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Comacchio maggiore Luca Treccani, il comandante della Stazione locale dell’Arma luogotenente Esposito, la Polizia locale, la Protezione civile, la presidente di Cadf Maira Passarella e il sindaco di Fiscaglia Fabio Tosi. Il primo cittadino ha ringraziato quanti si sono adoperati per l’organizzazione della manifestazione che animerà Lagosanto sino al 21 maggio prossimo, mentre il consigliere provinciale Carità si è soffermato sull’importanza della Pro Loco e dell’associazionismo. Nel presentare il programma della manifestazione, partita ieri con la tradizionale ‘Cena delle classi’, la presidente di Pro Loco ha ringraziato il Comune "e tutte le associazioni che hanno collaborato". Non mancherà stand gastronomico nei locali del Circolo Auser, "con le straordinarie chef di Auser che quest’anno saranno coordinate dalla nutrizionista Anna Leone, che è stata concorrente a Masterchef e gestisce un home restaurant" – ha ricordato Doria – e che il 16 maggio proporrà un proprio menù".