Chef in vetrina con ’Festina Lente’. Venerdì tocca a Finetti

Il progetto "Festina Lente", locuzione latina che Augusto amava e significa "affrettati lentamente", ha trovato spazio nella Manifattura dei Marinati di Comacchio, che ha accolto venerdì scorso lo chef pluripremiato Igles Corelli e altri due nei prossimi venerdì, con cene ed eventi gastronomici. "Sono viaggi nel tempo – dice Alessandro Menegatti, organizzatore delle serate – con la precisione di un cronista quattrocentesco e la passione di chi sa che la cultura si nutre anche col palato". I banchetti saranno accompagnati da musica rinascimentale e figuranti in costume ispirati ai disegni preparatori che Remo Brindisi realizzò per raccontare l’evento storico della regata delle donne comacchiesi. La partecipazione a cena costa 75 euro per persona, vini inclusi e per prenotazioni telefono 0533-81742 o su Eventbrite. Venerdì prossimo lo chef Simone Finetti, di Villa Albertina ad Argenta, con "Tra terra e acqua" esprimerà un tributo diretto a Messisbugo, il celebre scalco di Ippolito d’Este. Il menù prevede insalata di lumache, garum di sgombri, crema di sedano rapa alla vaniglia, salsa di valeriana. Pasticcio di maccheroni con ragout bianco di Germano e Animelle, besciamella ai tartufi di pineta, seguito da riso e brodetto di anguilla, mantecato al burro di pino marittimo e salsa d’erbe amare di pineta e il dessert è un semifreddo al foie gras d’anguilla, visciole, more selvatiche e fiori di sambuco mentre il terriccio di cioccolato bianco, frutta secca e pepe rosa racconta l’esperienza di camminare lungo gli argini.

cla. casta.