Chef stellati e rievocazioni storiche. Un progetto Unesco per il territorio

È stata affidata alla Cooperativa sociale Work and Belong, una delle azioni legate al progetto Unesco "Festina lente – Affrettati lentamente. Ferrara, città del Rinascimento e il suo Delta del Po. Un’esperienza fra natura e cultura", che vede la partneship tra i Comuni di Comacchio, Ferrara (ente capofila) e Ostellato ed è finanziato attraverso il Fondo in favore dei Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità. Come si legge nella Determinazione pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Comacchio, l’azione affidata è relativa agli "Eventi rinascimentali fra cultura e natura – Comacchio".

Come da capitolato, si richiede la realizzazione di un progetto che preveda la realizzazione di una serie di attività. Oltre al coordinamento fra e con tutti i soggetti coinvolti nell’ambito di tale attività come da documentazione di progetto (Comune di Comacchio, Comune di Ferrara, Comune di Ostellato e di un soggetto gestore di analoga azione individuato dal Comune di Ferrara), è contemplata l’organizzazione di almeno tre show-cooking da svolgersi con il coinvolgimento di uno o più chef stellati italiani che prevedano anche la realizzazione di ricette a base di prodotti tipici del territorio deltizio, da svolgersi in luoghi tradizionalmente vocati a questo genere di attività (come, ad esempio, la Manifattura dei Marinati), con l’eventuale allestimento di un apposito spazio per la degustazione. Il periodo di svolgimento dovrà essere preferibilmente contiguo alla Sagra dell’anguilla. E ancora, l’organizzazione di un evento (nel format talk con degustazioni) legato alla tradizione enologica del territorio, corredato da visite nelle produzioni viticole storiche, con la partecipazione di produttori del territorio e sommelier di rilievo nazionale. Il periodo di svolgimento dovrà essere, preferibilmente, contiguo alla manifestazione Delta Divino. Si prevede inoltre la realizzazione e pubblicazione di un libro di ricette legate ai prodotti del territorio, anche rivisitate in chiave contemporanea, a firma di chef di rilevanza nazionale, e la realizzazione di un pacchetto di escursioni a tema eno-gastronomico anche con il coinvolgimento dei ristoratori locali e in partnership con i musei del territorio. Tra i punti, anche la realizzazione di una rievocazione storica legata alla corte estense in periodo contiguo o comunque connessa all’edizione estiva del Carnevale sull’Acqua. Tale manifestazione potrà coinvolgere il tessuto associativo locale e, altresì, gruppi storici di altri territori attivi nel panorama delle rievocazioni storiche.

Obiettivo del progetto complessivo "Festina lente – Affrettati lentamente. Ferrara, città del Rinascimento e il suo Delta del Po. Un’esperienza fra natura e cultura" è la valorizzazione e l’aumento dell’attrattività turistica dei tre Comuni, tramite azioni di promozione turistica digitale, la realizzazione e promozione di eventi, la creazione di itinerari turistici e la realizzazione di opere leggere di tipo manutentivo-edilizio e di allestimenti a servizio dell’accoglienza turistica. Insomma una rete per promuovere il territorio con mille iniziative.

Valerio Franzoni