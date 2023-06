Chemia, eccellenza ferrarese "Manca personale qualificato"

Prosegue il tour che Confartigianato ha organizzato per gli amministratori locali fra le aziende del territorio. Un progetto – Manifesta in Comune – che sta lambendo tantissime realtà produttive della nostra provincia. Nei giorni scorsi la delegazione di Confartigianato, composta dal segretario provinciale Paolo Cirelli e dai referenti centesi Francesco Buttino e Donato Toselli, ha accompagnato l’assessore alle Attività Produttive di Terre del Reno, Matteo Malagutti nell’azienda Chemia s.p.a a Dosso di Sant’Agostino. Presente alla visita anche Anna Fregnan (sportello Sipro del Comune di Terre del Reno), mentre per l’azienda erano presenti Andrea Giberti, amministratore delegato e Luca Perini, responsabile r&d. Chemia è una società privata totalmente italiana che opera nella chimica fine e nella produzione di agrofarmaci e nutrizionali. Fondata nel 1962, quello di Dosso è uno dei marchi storici dell’agrochimica italiana che nel corso degli anni si è affermato nel mercato nazionale ed internazionale, con 60 anni di esperienza nella formulazione e commercializzazione di agrofarmaci, concimi e biostimolanti. Oggi Chemia è un’azienda leader nella produzione di prodotti appartenenti a tutte le classi tossicologiche e nella formulazione di prodotti in polvere bagnabile, concentrati emulsionabili, macro e microgranulati, flow, microincapsulati e granuli idrodispersibili. Azienda da sempre impegnata in un continuo processo di innovazione fino dalla sua nascita negli anni 60, con l’inizio della sintesi dell’acaricida Cyhexatin e la sua distribuzione internazionale, con il successivo progressivo lancio di linee di prodotti d’avanguardia rispetto alle esigenze del mercato dell’agroalimentare e agli standard ambientali sempre più elevati richiesti dalla normativa, fino ad arrivare agli ultimi brevetti internazionali per composizioni antifungine, uno dei quali depositato nel 2020 con la collaborazione di Unife. Al pari di molte attività produttive del territorio, l’azienda segnala la difficoltà di reperire personale qualificato, con particolare riferimento ai ruoli specialistici, in particolare sui periti agrari. In un territorio a forte vocazione imprenditoriale, pesa anche il problema infrastrutture non adeguate e poco manutenute, nonché l’assenza dell’asse viario Cispadano.