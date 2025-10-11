Chemia, sicurezza al primo posto: "Un successo l’esercitazione"

E’ positivo anche il riscontro dell’azienda Chemia di Dosso, protagonista dell’esercitazione che giovedì mattina è stata organizzata dalla Sala Operativa della Prefettura di Ferrara, in seguito all’approvazione del Piano di Emergenza Esterna dello stabilimento, classificato a rischio di incidente rilevante. Coinvolti, vigili del fuoco di Ferrara e Cento, 118, Sant’Agostino Soccorso, Polizia Locale, Carabinieri, Protezione Civile, Ana, Apae, alle prese con la simulazione di un incendio dal quale si propagava una nube tossica diretta su Dosso necessitando l’evacuazione della frazione. "Siamo molto contenti del fatto che si sia fatto un’esercitazione di questo tipo, perché è molto importante testare come si comporta la nostra squadra di emergenza interna – spiega Luca Perini, responsabile della sicurezza dello stabilimento - Abbiamo dovuto ovviamente fingere, perché lo richiedeva l’esercitazione, che non funzionasse nulla, atteso poi l’arrivo di tutte le autorità. Dal punto di vista del nostro lavoro è andato molto bene, nel senso che la squadra si è vestita nelle tempistiche previste, anzi riducendole, abbiamo acceso i nostri idranti e fatto tutto quanto il necessario mettendoci poi a disposizione ovviamente dei vigili del fuoco che sono intervenuti, delle ambulanze, e fato quanto era indicato nel nostro protocollo interno. L’esercitazione prevedeva che fosse il caso peggiore possibile".

Laura Guerra