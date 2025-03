’Chi è di Scena’, quasi 1.500 spettatori hanno gremito il teatro

E’ stato un risultato straordinario quello ottenuto dalla rassegna teatrale "Chi è di Scena", tenutasi presso il teatro Arena di Codigoro a cavallo di questo e dello scorso anno, organizzata dal Gruppo Amici del Teatro (Gad) codigorese con patrocinio del comune di Codigoro. Sono stati quasi 1500 gli spettatori che hanno gremito il teatro codigorese per assistere alle 5 commedie dialettali proposte da altrettante compagnie, quali gli "Insieme X Caso" di Copparo, il "Teatroinsieme" di Comacchio, il "Teatro Minore" di Ferrara, la "Teatriband", tutta al femminile di Bosco Mesola e naturalmente il Gad di Codigoro. A tutte le rappresentazioni sono state tributati dal pubblico scroscianti applausi, abbinate alle risate suscitate dai bravissimi attori delle compagnie dialettali. Tolte tutte le spese ad ogni compagnia teatrale, in parti uguali, sono rimasti circa mille euro "perché era quello che avevamo deciso – spiega il presidente del Gad di Codigoro, Dante Lanzoni – fin dall’inizio, al di là di quanti spettatori fossero presenti ad ogni singola commedia. Tuttavia reputo che il dato più significativo, anche se chi fa commedie dialettali nei nostri paesi ha sempre bisogno di risorse, sia stata la proficua collaborazione instauratasi fra tutte". Oltre 200 gli abbonamenti che portavano il costo per lo spettatore a 4 euro a commedia rispetto ai 5 dei non abbonati. "A nome del Gad ringrazio il comune per il patrocinio e la disponibilità - riprende Lanzoni –, perché credo abbiamo dimostrato come attraverso alcune semplici leve, quali il prezzo del biglietto molto popolare, che permetteva a tutti di poter accedere agli spettacoli, che si possono fare rassegne senza spendere tanti soldi. Penso si sia riusciti a creare quasi una sorta di economia circolare che rigenera ricchezza alle compagnie e cultura, anche se popolare, agli spettatori".

cla. casta.