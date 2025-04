"Chi era il dottor Fadigati? Un po’ di verità su quest’uomo sfortunato"

“Il tempo ha cominciato a diradarli, eppure non si può ancora dire che siano pochi, a Ferrara, quelli che ricordano il dottor Fadigati: Athos Fadigati, l’otorinolaringoiatra che aveva studio e casa in via Gorgadello, a due passi da piazza delle Erbe, ed è finito così male, poveruomo, così tragicamente”. Così Giorgio Bassani tratteggia, ne ’Gli occhiali d’oro’ la figura del protagonista che, discriminato e abbandonato a causa della sua omosessualità, decide di lasciarsi annegare nel Po. Bassani si ispirò a un personaggio veramente esistito ma sul quale nessuno - a quanto mi risulta - ha mai indagato in maniera approfondita, forse perchè la sua fine non appare “politicamente corretta”, essendo annoverato tra le vittime civili del 1945. Insomma tra i fascisti, i “nemici del popolo” o presunti tali, ”eliminati” a vario titolo dai partigiani. Venendo al dunque, chi era l’otorinolaringoiatra che ispirò Bassani? Si tratta quasi sicuramente del dottor Arturo Mattozzi, che però non risulta annegato, ma “scomparso” a Ferrara nel maggio 1945. Fu dunque con ogni probabilità vittima di un omicidio politico, non certo un suicida perchè discriminato e perseguitato. La conferma si trova in un saggio (’Letteratura ebraica, identità di genere, appartenenza’, di Alessandro Amenta e Laura Quercioli Mincer, reperibile sul sito dell’Ucei), laddove si parla di Gianfranco Rossi e di Giorgio Bassani. Per l’esattezza gli autori scrivono "il libro di Gianfranco Rossi maggiormente collegato al Romanzo di Ferrara bassaniano è ’Puttaneggiar coi regi’ (1993), uno dei tre romanzi che compongono la cosiddetta trilogia ferrarese, insieme a Gli spettatori dimenticati del 1991 e Conversazioni con il silenzio del 1995, accomunata dalla presenza degli stessi personaggi. L’aspetto peculiare del testo è che vi si presenta un riesame quasi filologico di un personaggio ispirato alla realtà. Il romanzo descrive infatti lo stesso otorino che aveva ispirato Bassani ne Gli occhiali d’oro (1958). Il libro e il personaggio di Athos Fadigati avevano affascinato Rossi che, insieme al suo editore Lucio Scardino, titolare della Liberty House, aveva avviato una indagine sui dati storici e biografici alla base del romanzo bassaniano. Un tale Arturo Mattozzi, otorinolaringoiatra con studio e abitazione in via Gorgadello, maceratese trasferitosi a Napoli e indi a Ferrara nel 1910, pare trovarsi alla base della nota vicenda. Omosessuale, collezionista di opere d’arte in gran parte falsificate, scomparve nel 1945, dopodiché il Tribunale di Ferrara emise sentenza di morte presunta nel 1952. Si sarebbe scoperto più tardi che il Mattozzi fu ucciso da una banda di partigiani, forse solo perché “d’ingombro al gruppo”. Lo studio e l’abitazione, ubicati in via Gorgadello (oggi via degli Adelardi), coincidono con quanto scritto da Bassani ne Gli occhiali d’oro: ritengo pertanto che l’otorinolaringoiatra descritto da Bassani sia proprio il dottor Arturo Mattozzi, che non fu solo uno stimato otorinolarimgoiatra ma anche un mecenate, che protesse e aiutò fra gli altri il pittore ferrarese Giorgio De Vincenzi. Forse ciò che ho scritto dispiacerà al Comitato ferrarese dell’Arcigay, che ha scelto di denominarsi ’Gli occhiali d’oro’, non sapendo che il dottor Mattozzi fu verosimilmente “eliminato” dai partigiani, anche perchè nel maggio 1945 i fascisti erano fuggiti o stavano ben nascosti e le “eliminazioni”, contro cui insorse anche Mons. Ruggero Bovelli, erano in quei tristi giorni abbastanza frequenti. Credo però che la verità venga prima di ogni altra considerazione e spero che qualche storico cittadino o qualche valente ricercatore voglia approfondire la storia vera di un uomo che Ferrara ha, forse colpevolmente, dimenticato. Un uomo sfortunato, che fu prima vittima di discriminazione e ostilità, in quanto omosessuale, e poi venne fatto “scomparire”, con ogni probabilità, da chi doveva portare libertà e democrazia e invece praticò, almeno in alcuni casi,una deprecabile giustizia sommaria a danno di vittime che, in ogni caso - se colpevoli - avrebbero avuto diritto a un regolare processo. Mauro Marchetti