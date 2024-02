"Chi era poi questo Bonaparte?". Un milione per comprare le valli. E l’imperatore ci mise la firma

Alla fine chi era poi questo Bonaparte? ‘Un Om come chi eate… com la boche sote al neas… a t’es da valide at fate boche cl’aive!’ (‘Un uomo come gli altri… con la bocca sotto il naso… dovevi vedere che fatta bocca aveva!’, libera traduzione dal dialetto comacchiese). Il corso sarà uno dei personaggi dello spettacolo teatrale su Amanzio Antonio Buonafede, un nome del quale non resta che una pallida memoria affidata all’insegna su una strada, un’idea fugace legata ad un personaggio che una volta era idolatrato, tanto da essere annoverato tra i padri della Patria per la grande impresa dell’acquisto delle Valli di Comacchio, riscattate comprandole da Napoleone Bonaparte. Era l’11 luglio 1797.

Un’impresa, che andrà in scena grazie all’associazione culturale e teatrale Al batal, che da più di trent’anni svolge attività di promozione del territorio comacchiese. Un’impresa come quella messa a segno alcuni mesi fa sempre dalla compagnia e da alcuni appassionati di storia. Una delegazione è partita dalle valli per la metropoli, da Comacchio per Milano, meta l’archivio di Stato, dove è riuscita a rintracciare un documento di cui si sapeva l’esistenza ma che nessuno era ancora riuscito a recuperare, una copia autenticata che adesso fa parte della cittadina di ponti e canali, lagune e saline. L’atto di compravendita tra l’Imperatore e gli abitanti di Comacchio si chiama Rogito Giletti, l’anno era appunto il 1797. Per l’acquisto delle Valli ci fu una colletta alla quale partecipò tutta la comunità. Gli imprenditori misero i loro capitali e la gente ciò che aveva, risparmi. Ma tutti diedero qualcosa. I vecchi custodi di questa pagina che era riposta nella loro memoria dicevano che le famiglie misero a disposizione l’oro della dote. Napoleone Bonaparte, che aveva bisogno di soldi per portare avanti le guerre che ormai faceva un po’ dappertutto, accettò. E vendette per un milione di lire tornesi alla città e al popolo di Comacchio le valli. Scorrono le foto, i paladini della memoria sorridono davanti all’archivio di Stato di Milano, sfogliano con orgoglio quei libroni. In un’immagine, testimonianza inequivocabile, si vede la firma di Napoleone in calce al documento. Si legge “Approuvé Bonaparte”. Ecco, un po’ in ordine sparso, i protagonisti dell’operazione recupero. Il dottor Antonio Mantovani, il perito Massimo Bruttomesso (Al Batál), Michele Mezzogori. Da casa dava suggerimenti alla spedizione, il dottor Maurizio Paiola. Missione compiuta, pacche sulle spalle, ancora sorrisi. Mezzogori annuncia che verrà fatta una commedia. Protagonista non sarà tanto Napoleone – chi era poi? – ma Antonio Buonafede. Buonafede, il conquistatore delle valli di Comacchio, il riparatore dei torti secolari subiti sia da parte dei Signori Estensi che dello Stato Pontificio.