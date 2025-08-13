"Chi ha autorizzato una manifestazione per Al-Sharif al Castello?"

di Mauro

Malaguti *

Anas Al-Sharif, che si mascherava da “giornalista” di Al Jazeera, era a capo di una cellula terroristica di Hamas, responsabile di attacchi missilistici contro civili israeliani e contro le truppe israeliane. Informazioni e documenti provenienti da Gaza, tra cui elenchi di personale, liste di addestramento dei terroristi e registri degli stipendi, dimostrano che al-Sharif era un agente di Hamas dal 2013, integrato in Al Jazeera. L’ex ostaggio israeliano Shlomi Ziv, 246 giorni nella mani di Hamas a Gaza, liberato con una operazione militare dall’esercito israeliano, nel giugno del 2024, rispondendo su X ad un tweet di Sky News sull’uccisione di Anas al Sharif - ha ricordato di essere stato egli stesso tenuto in ostaggio a Gaza nella casa di un “giornalista” e di suo padre, che era un dottore. Mi domando come sia possibile che sia stato dato il permesso a organizzare, lunedì sera, una manifestazione davanti al muretto del Castello Estense che accostava il manifesto di Al-Sharif alla lapide che ricorda le vittime delle ritorsioni nazifasciste del 1943. In un cortocircuito della Storia si è accomunato un terrorista a vittime del nazifascismo. Dimenticando, inoltre, che gran parte dei movimenti arabi nel 43 si erano schierati con i naxifascisti. In Inghilterra sono stati arrestati oltre 200 manifestanti Propal vicini ad Hamas, qui li vogliamo celebrare accomunandoli alle vittime della Shoah?

* commissione Difesa

della Camera dei deputati