Chiama i carabinieri per farsi arrestare

Ha chiamato i carabinieri per chiedere di essere arrestato, in quanto sapeva di un’ordinanza di carcerazione a suo carico. È questa la particolare vicenda che si è verificata nel territorio di Riva del Po e che si è conclusa con l’arresto di un 45enne di origini calabresi da parte dei carabinieri della Compagnia di Copparo ieri. L’uomo, residente nel Milanese, si trovava nel comune di Riva del Po a trascorrere qualche giorno nella casa di una conoscente. Sul 45enne pendeva un’ordinanza di carcerazione emessa dal Tribunale di Milano, a seguito di una condanna definitiva ad un anno di reclusione per reati contro la persona. Ed è stato proprio egli stesso a chiedere che il provvedimento venisse adottato nei suoi confronti. Infatti, nella tarda serata di venerdì, il 45enne ha telefonato alla Stazione dei Carabinieri di Ro Ferrarese, riferendo di essere a conoscenza di un ordine di esecuzione a suo carico: per questa ragione, ha chiesto al militare in servizio di essere arrestato per la condanna del Tribunale di Milano. Conclusa la telefonata, gli uomini dell’Arma si sono immediatamente recati presso la casa che era stata indicata dal 45enne calabrese (A.P., le iniziali del suo nome) che attendeva il loro arrivo. I carabinieri, dunque, hanno proceduto con l’identificazione dell’uomo e hanno effettuato gli accertamenti necessari. I militari hanno ricevuto conferma di quanto A.P. aveva riferito loro, ossìa dell’ordinanza di carcerazione a suo carico. Quindi, dopo le formalità di rito, gli uomini dell’Arma hanno portato l’uomo presso la Casa circondariale ‘Satta’ di Ferrara, dove il 45enne sconterà la propria pena di un anno.