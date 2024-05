Chiappucci: "Bella risposta da parte dei centesi"

CENTO

Nella festa del Giro, la tappa da Riccione a Cento ha ricordato l’alluvione di un anno fa e il sisma dell’Emilia. "Sono le cose importanti che fa il Giro, che quando arriva cerca di dare un segnale non solo sportivo ma, come in questo caso, umano – ha detto al traguardo Giorgio Cimurri, figlio del reggiano Giannetto, storico massaggiatore della Nazionale – Il pubblico che ha vissuto l’arrivo ricorderà questa gioia per sempre perché il Giro lascia il segno. Vederlo e essere presenti è tutt’altra cosa". E l’iridato a traguardo con la Mediolanum. "Il Giro è forte anche per queste cose, per commemorazioni ma anche per aiutare quelle persone che hanno avuto problemi – ha detto Ballan – di certo a Cento ho visto tantissima gente, un’atmosfera calda e tutto addobbato di rosa come una grande festa". E a proposito di accoglienza, Petacchi parla di una ‘città piena di tifosi nella giornata più calda del giro’. Poi il messaggio ai centesi dal Diablo. "Qui a Cento tanta gente e una bella accoglienza – ha detto Chiappucci arrivato con GIroE - Ai centesi dico di godersi e ricordare questa giornata perché la più bella: il Giro fa parte di un evento che non può capitare sempre e quando c’è bisogna viverlo". Poi Fondriest con i tifosi da Chamarel: "Bello aver visto tanta gente molto partecipe, coinvolta".