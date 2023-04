Chiara eletta sindaco dei ragazzi "Così si formano i futuri cittadini"

Nella sala consiliare del Comune di Jolanda di Savoia, mercoledì scorso, si sono svolte le elezioni del sindaco dei ragazzi. All’appuntamento erano presenti Leonardo Sonci e Massimiliano Sonori per la 4° elementare, Agata Fazzi e Jacopo Saggia per la 5° elementare, Yasmin Khairi e Daniel Vlashaj per la I media, Riccardo Pezzolato e Leonardo Vecchiattini per la 2° media, Ahmed Addala, Chiara Malagutti e Anna Mancinelli per la 3° media. Alla presenza del coordinatore del progetto, professoressa Silvia Droghetti, del dirigente scolastico, professor Giacomo Bompadre e della vice sindaco Elisa Trombin, è stato dunque eletto il sindaco dei ragazzi.

Con una preferenza di sei voti, prima cittadina dei giovani è stata proclamata Chiara Malagutti, vice sindaco Ahmed Addala con quattro voti e alla segreteria del Consiglio comunale dei ragazzi Anna Mancinelli (1 voto). Da parte dei presenti sono state espresse congratulazioni e un augurio di buon lavoro ai neo-eletti che fanno parte del Consiglio comunale dei ragazzi di Jolanda di Savoia, che rappresenta un ‘luogo’ di scambio, proposta e riflessione dove i giovani sono protagonisti attivi e positivi della vita del loro paese. Soltanto così si formano i cittadini del domani che dovranno determinare le scelte per il mondo che verrà.

v.f.