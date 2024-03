Chiara Scaramagli (Fd’I):: "Bullismo: coinvolgere scuole, ragazzi e famiglie per fermare la deriva"

Chiara Scaramagli, coordinatore di FdI di Ferrara, interviene in tema di bullismo, alla luce del recente episodio dei tre studenti tredicenni fautori di episodi di estorsione nei confronti di un loro compagno di classe."Fratelli d’Italia –sottolinea Scaramagli – sta lavorando da tempo sul problema, tenuto conto anche della giovane età dei protagonisti. Spesso il bullismo deriva da una problematica di disagio sociale e, purtroppo, a volte la vittima vede come estrema soluzione il suicidio. Obiettivo del disegno di legge, approvato all’unanimità alla Camera, è quello di intensificare piani di prevenzione e di monitoraggio attraverso azioni educative che coinvolgono famiglia, scuola e Istituzioni, introducendo anche la norma che prevede la responsabilità civile dei genitori per i gesti compiuti dai loro ragazzi. La famiglia riveste un ruolo primario nell’educazione dei giovani: deve ergersi a ruolo di guida saggia e sapiente ma, al tempo stesso, deve saper ascoltare le esigenze del figlio e saper cogliere i primi eventuali segnali di disagio. Così come la scuola deve perseverare con progetti educativi e di sensibilizzazione su questo tema, istituendo un tavolo permanente di monitoraggio. Innegabile poi è il ruolo che devono rivestire le Istituzioni. La mia idea di città – aggiunge Scaramagli – è quella in cui l’Amministrazione è presente anche attraverso tavoli di scambio sulle politiche giovanili e familiari, in cui gli Amministratori di realtà virtuose nazionali si possano confrontare e scambiare buone pratiche. Indispensabile poi il coinvolgimento dei giovani e delle famiglie".