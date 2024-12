Chiara Sgarbi e la sua arte digitale. Quando il collage diventa poesia

Doppio appuntamento oggi presso la Biblioteca Bassani di Barco (FE). Il laboratorio per adulti, alle 10, e l’inaugurazione della mostra ’Ritratti’ alle 11.30.

Chiara Sgarbi, infatti, presenterà oggi ’Ritratti’, una mostra che gioca sull’effetto surreale che la tecnica del collage (in questo caso digitale) permette di ottenere mescolando i generi e gli stili, spostando i singoli elementi dal loro contesto abituale. Ciò che è improbabile non è però impossibile e l’immaginazione non per forza deve essere lontana dalla realtà. L’esposizione partecipa alla rassegna ’Picta: l’illustrazione in mostra’ e sarà visitabile fino al 4 gennaio 2025. È un gioco ironico e creativo, quello di Chiara Sgarbi, forse. Per quanto surreali possano risultare alcune immagini, alcune situazioni recenti - si pensi al lockdown - hanno dimostrato che tutto può succedere e che, in fin dei conti, non è del tutto assurdo trovare cinghiali nei boulevard parigini o delfini nei canali di Venezia.

Per l’occasione, prima dell’inaugurazione, alle 10 l’artista proporrà un laboratorio creativo dal titolo ’Ritratti da spedire: laboratorio di Mail Art’. L’incontro è rivolto ad adulti e bambini dagli 8 anni in su. Traendo ispirazione dalle opere in mostra, i partecipanti dovranno realizzare ritratti ironici e divertenti, ritagliando vecchi libri e riviste e lavorando con i classici strumenti del collage. Lo scopo: illustrare cartoline che dovranno poi essere spedite in omaggio alla corrente artistica della ’Mail Art’. Chiara Sgarbi è restauratrice, pedagogista dell’arte e scrittrice di libri per ragazzi. La sua ricerca l’ha portata a realizzare diverse mostre, personali e collettive. Attraverso l’assemblaggio di diversi materiali, costruisce narrazioni poetiche e piccoli ’ritagli’ di vita, che pongono l’attenzione sulla grazia e l’innocenza delle piccole cose nascoste nel tumulto di ciò che ci circonda.