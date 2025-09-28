"Chiarezza sul progetto ciclabile"

I consiglieri di opposizione di Vigarano Mainarda, Agnese De Michele (nella foto) ed Emanuele Plebiscito, segnalano un progetto di pista ciclabile che richiederebbe l’acquisizione di un’area agricola con fondi pubblici, nonostante sia già disponibile la strada comunale di via Aldo Moro, ritenuta per errore in parte privata.

"Raccolte alcune segnalazioni di cittadini preoccupati per la sicurezza della circolazione stradale – spiegano – ci siamo subito attivati con un’approfondita indagine con l’obiettivo di accertare lo stato giuridico della via Aldo Moro. L’indagine ha fugato ogni dubbio: la via è una strada pubblica che collega, senza interruzioni, la ciclabile del Burana all’abitato di Vigarano Pieve.

Forte di questo risultato, la scorsa settimana abbiamo presentato un’interrogazione consiliare al sindaco per chiarire in modo definitivo la questione, includendo anche il Ponte Saracca. Volevamo individuare il soggetto privato che, secondo le reiterate affermazioni del sindaco, risulterebbe proprietario di un tratto della strada.

Questa vicenda assume un peso ancor maggiore se si considera che l’accertamento dello stato giuridico di via Aldo Moro è cruciale per il Procedimento Unico avviato dal Comune per realizzare un nuovo percorso ciclabile a meno di 400 metri dalla stessa via.