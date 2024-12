Chiarimenti sulla gestione della tariffa rifiuti: il caso della signora Demaria

Caro Carlino,

rispondiamo alla lettera della signora Demaria, che con l’occasione ringraziamo perché ci permette di chiarire, a beneficio anche di altri utenti che potrebbero trovarsi in situazioni analoghe, uno specifico aspetto del Regolamento per la Gestione della tariffa rifiuti.

Nel mese di ottobre la signora Demaria ha registrato in autonomia, tramite il portale Utenza di Clara, la pratica di chiusura dell’utenza intestata alla madre deceduta, scegliendo tra le opzioni possibili quella di mantenere l’abitazione a disposizione, con utenze a rete allacciate (luce, acqua e gas) e presenza di mobilio: una casa di fatto utilizzabile, sebbene priva di persone formalmente residenti o domiciliate.

È stata quindi cessata l’utenza precedentemente attiva e ne è stata aperta una nuova, appunto come abitazione a disposizione, intestata alla signora Demaria. A metà novembre le è poi stata inviata la fattura di competenza del periodo agosto-dicembre (cinque mesi) con questi nuovi presupposti.

A seguito del reclamo pervenuto ai nostri uffici nei giorni scorsi, oltre a risponderle per iscritto, abbiamo contattato telefonicamente la signora Demaria per spiegarle anche a voce la situazione, che è frutto della scelta indicata al momento della compilazione della pratica sul portale.

Avendo compreso l’intenzione dell’utente di rinunciare a qualsiasi utilizzo attivo dell’abitazione, le abbiamo quindi suggerito le modalità per sospendere definitivamente il servizio rifiuti e di conseguenza l’emissione di ogni ulteriore fattura.

Come previsto dal regolamento, e come chiarito anche a voce nel corso della telefonata, questa opportunità è accessibile chiudendo le utenze a rete o, in alternativa, accatastando il mobilio essenziale (sostanzialmente cucina e letti) e autorizzando contestualmente un eventuale sopralluogo di verifica delle condizioni dichiarate.

Si tratta di informazioni specificate anche sul portale in corrispondenza delle opzioni disponibili, ma ci rendiamo conto che un non addetto ai lavori potrebbe non interpretarle correttamente: per questa ragione è nostra cura, quando rileviamo casi che possono generare dubbi, associare alla corrispondenza scritta un contatto diretto con le persone interessate, proprio come abbiamo fatto con la signora Demaria.

Rinnoviamo perciò l’invito all’utente a ricontattarci: saremo a sua disposizione per ogni possibile modifica alla pratica in modo da soddisfare le giuste esigenze di abbattimento dei costi superflui.

Clara spa