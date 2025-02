Chiavica Accursi, allarme rientrato: "Chiuso il flusso, i lavori proseguono"

Rientra l’allarme dopo la piena del 2 febbraio. Dopo il confronto dell’amministrazione comunale con l’Agenzia per il demanio regionale, sulla chiavica Accursi sono state alzate le paratie e si è pulito e rimodellato il fondo, di modo che non ci siano ostacoli alla chiusura. I lavori sono riusciti, e ora la chiavica chiude al flusso. "I lavori di manutenzione straordinaria della chiavica erano iniziati a gennaio – spiega il sindaco di Argenta, Andrea Baldini – dopo la progettazione avviata lo scorso autunno, e nei prossimi mesi si proseguirà con l’ammodernamento dell’impianto per ripristinarne il normale funzionamento. In questi giorni è stata anche rifatta temporaneamente la coronella di terra a protezione, che verrà sostituita in un secondo momento da una protezione di palancole di ferro e sasso".

Una buona notizia, che sgombra le nubi sulle campagne argentane dopo il nuovo allagamento che le ha colpite il 2 febbraio scorso, dopo le piogge che avevano determinato una nuova piena dell’Idice. L’acqua è arrivata proprio dalla chiavica Accursi, a causa di una rottura della coronella, ovvero l’argine che proteggeva la chiusa stessa. Infiltrandosi dalla breccia nel canale Savenella, originata dall’alluvione del 20 ottobre scorso, l’acqua ha causato la rottura del lato destro, invadendo i territori di Campotto. Erano stati sommersi oltre 200 ettari di terreno agricolo compreso tra Campotto e Marmorta. Bene la chiavica che chiude il flusso, intanto, la Pieve di San Giorgio resta invasa dal fango, con danni ancora da stimare. La Pieve di San Giorgio, il monumento più antico di Argenta, sconta ancora le conseguenze dell’alluvione ed è ancora sommersa.

Il parroco don Fulvio Bresciani aveva lanciato l’allarme: "E’ ancora impraticabile e invasa dal fango, in più l’edificio sta abbassandosi e i danni sono ancora tutti da quantificare". E non è una chiesa tra le tante che contornano la pianura. L’edificio risale al 569 ed è quindi una delle chiese più antiche dell’Emilia-Romagna e il più antico luogo di culto del territorio della provincia di Ferrara. La chiesa è in una posizione isolata, in un parco ai limiti della riserva naturale delle Valli di Campotto. C’è il rischio che si compromettano gli affreschi del XII secolo e il portale del 1122 di Giovanni da Modigliana, uno dei primi esempi di scultura in stile romanico. Raffigura il martirio di San Giorgio e la rappresentazione allegorica dei mesi dell’anno.

Franco Vanini