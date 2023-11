Chicchi e cuore. Premio Bontà a Grandi Riso

Detentore del Premio Bontà 2023, una tra le numerose iniziative protagoniste del Ferrara Food Festival, è la Grandi Riso Spa, riseria 100% italiana a filiera corta che, da circa un anno, sostiene il progetto A-Rose odv: l’Associazione ricerca oncologica sperimentale Estense e senza scopo di lucro che si occupa di ricerca traslazionale in ambito oncologico a Ferrara. "Nel corso dell’appuntamento abbiamo potuto presentare il progetto e, in particolare, la confezione Grandi Riso per A-Rose. Quest’ultima, presente su tutti gli scaffali degli iper e supermercati a livello nazionale, è immediatamente riconoscibile grazie a un claim che lega la qualità del prodotto a quella di una ricerca costante e virtuosa", ha raccontato Aline Carvalho, responsabile marketing dell’Azienda. Acquistarle significa devolvere parte del ricavato all’associazione A-Rose con l’obiettivo di finanziare studi di eccellenza che si svolgono proprio nei laboratori della città estense. Seppur “giovane”, l’iniziativa Grandi si pone l’ambizioso proposito di abbattere i confini territoriali e sociali sposando una causa che, neanche a dirlo, fa bene al cuore. Insomma, un modo per fare del bene attraverso un cibo che fa bene. Non a caso, l’assegnazione del premio è stata accompagnata dalla preparazione di due gustose ricette – riso rosa con zucca violina saltata e cavolo rosso, e riso rosa con tartare di salmone cavolo croccante al limone e cavolo blu – rivelando ancora una volta la versatilità e bontà dell’ingrediente principale dei piatti: il riso Grandi.

Ferrara Food Festival è un vero festival delle eccellenze gastronomiche ferraresi, cinque giorni all’insegna del buon cibo e alla scoperta del territorio con un ricco programma di appuntamenti, showcooking, degustazioni e incontri culturali. L’evento è promosso da l’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara con il patrocinio del Comune e della Camera di Commercio Ferrara e Ravenna, in collaborazione con l’Istituto Vergani Navarra e il Palio di Ferrara, e organizzato da SGP Grandi Eventi.