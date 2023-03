"Chiedere sempre aiuto e denunciare in modo tempestivo"

"Chiedere sempre aiuto. E farlo in modo tempestivo". L’avvocato Rossella Mariuz parla con la voce di chi conosce fin troppo bene la piaga della violenza di genere. È il difensore dell’Udi di Bologna e ha seguito in prima linea il processo per l’omicidio di Atika Gharib, la giovane marocchina residente in via Oroboni assassinata dal compagno M’Hamed Chamekh. Il legale parte proprio da questa vicenda, ripercorrendo le motivazioni della sentenza d’Appello che condanna Chamekh all’ergastolo.

Avvocato, cosa ci insegna la sentenza?

"La decisione dell’Appello ha ripercorso la stessa traiettoria giuridica del primo grado. È simbolica sotto il profilo del linguaggio rispetto a quanto commesso dall’imputato".

In che senso?

"Si parla di ‘possesso’, di ‘riaffermazione del proprio onore’ e di ‘vendetta per l’onore’. Il delitto viene visto, nella sua finalità, come modalità punitiva e riaffermazione del proprio onore".

Siete soddisfatte di questo verdetto?

"Possiamo dirci soddisfatte perché nella sostanza l’Appello dà la stessa lettura rispetto al primo grado, anche se è una sentenza un po’ meno coraggiosa".

Perché?

"Il primo grado parla di movente femminicida, cosa che non accade in Appello".

Che cosa pensava Chamekh quando ha massacrato Atika?

"Pensava di vendicarsi punendo una condotta contraria alle regole del matrimonio. Una condotta che, tra l’altro, Atika non aveva tenuto".

Il movente del presunto onore ferito è molto diffuso nei casi di violenza sulle donne?

"La connotazione della giusta punizione è molto marcata, soprattutto – ma non solo – in certi contesti etnici e culturali".

In cosa si concretizza?

"Nella volontà di possesso, nel concepire la donna come qualcosa che appartiene all’uomo e che sta nella sua disponibilità nel modo più totale".

Qual è il consiglio che si sente di dare alle donne vittima di violenza?

"Per prima cosa, denunciare sempre. Chiedere aiuto in modo tempestivo permette di ottenere misure di salvaguardia che, anche se non coprono l’intero arco del rischio, ne raggiungono una buona parte".

Il ‘Codice rosso’, la legge in materia di violenza di genere, è un aiuto in questo senso?

"Certo. Le procure stanno diventando molto veloci a rispondere a queste tematiche, adottando percorsi privilegiati".

f. m.