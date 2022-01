Ferrara, 9 gennaio 2022 - Le messe venivano celebrate tra materassi e bombole di gas, in un capannone privo delle più elementari misure di sicurezza, con gli impianti elettrici non a norma e la struttura non linea con le prescrizioni antisismiche.

È quello che si sono trovati di fronte, ieri mattina, in viale del Commercio, il proprietario (che aveva segnalato quanto stava accadendo nel suo stabile), il vicesindaco Nicola Lodi e la polizia locale del comando di Ferrara. L’ordinanza di sgombero del sindaco Alan Fabbri è stata eseguita dalla proprietà sotto la supervisione dei berretti bianchi.

All’interno non c’erano i fedeli che erano stati avvisati dell’intervento delle forze dell’ordine. Il capannone, diviso in due parti da dei pannelli, era stato subaffittato e adibito a chiesa. L’accordo però di utilizzo era scaduto da anni, ma lo stabile continuava a essere usato abusivamente da un’associazione.



Lo sgombero impone anche il divieto a chiunque di accedere all’immobile "fino al ripristino delle condizioni di sicurezza dell’immobile". Il proprietario si è impegnato a mettere in sicurezza il capannone per tutelare la salute pubblica.

Sul posto, ieri, il vicesindaco Nicola Lodi, che ha appurato la pericolosità dello stabile frequentato nei weekend da famiglie con bambini: "Ha le stesse caratteristiche dei capannoni crollati durante il terremoto. Non potevamo restare a guardare. Il proprietario ha sgomberato secondo quanto stabilito: all’interno c’erano bombole di gas, impianti elettrici obsoleti e non a norma. Le condizioni igieniche erano al limite. Prima della chiusura dell’edificio abbiamo avvisato il pastore e indicato altre strutture a norma dove svolgere la loro attività nelle immediate vicinanze". Lo stato dell’arte del capannone da qualche mese era noto perché al centro di un esposto di un ferrarese, entrato in possesso dello stabile in questione alla morte del padre. Nel documento, il proprietario spiegava di aver notato alcune presunte anomalie all’interno dell’immobile una volta appreso di averne la proprietà. In particolare, aveva scoperto che l’edificio, a uso commerciale, era adibito a luogo di culto e frequentato da numerose persone durante le funzioni religiose.

Una situazione che sarebbe stata regolamentata da un contratto di comodato gratuito fino all’ottobre del 2018, stipulato tra una società di informatica (nel frattempo fallita) e un’associazione religiosa di cittadini stranieri. Il proprietario poi, alla luce di diverse anomalie, ha comunicato l’occupazione abusiva del capannone da parte dell’associazione. Il vicesindaco Lodi annuncia che le indagini continueranno: "Come mai questa situazione andava avanti da anni e nessuno se n’era accorto?".

Le forze dell’ordine appureranno come fu stipulato il contratto di subaffitto e da chi fu firmato. Lodi, infine, sottolinea che "nei paraggi ci sono altri capannoni usati in questo modo, ma i permessi sono regolari".