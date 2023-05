Chiesa dei Servi da recuperare "Confidiamo di farla riaprire"

Una piccola grande chiesa che chiede attenzione. E’ chiusa ai fedeli dal terremoto del maggio del 2012. E’ la Chiesa dei Servi della Beata Vergine dell’Addolarata, incorniciata nella piazzetta Costa, detta in paese ‘la piazzetta dei polli’ per il mercato settimanale che si teneva un tempo, circondata dai portici e dagli edifici che restano l’angolo più bello della Bondeno del centro storico. La Confraternita che la gestisce continua a ricevere richieste di coppie che vorrebbero coronare lì, come da lunga tradizione, il loro matrimonio. Ma tutto è fermo. Da troppi anni. Nei giorni scorsi, un gruppo di cittadini, molti dei quali del Lions Club di Bondeno, accompagnati dai Vigili del Fuoco volontari del distaccamento di Bondeno, hanno organizzato una visita informale. "Abbiamo trovato un edificio che continua a mantenere e a diffondere la sua bellezza – ha detto il presidente del Lions Adelmo Guandalini –. La struttura sembra in buone condizioni. Confidiamo che qualcosa si possa fare e possa muoversi verso la sua sistemazione e riapertura". Durante l’anno di presidenza di Flavio Aleotti infatti, come service era stato eseguito dal Lions Club di Bondeno il restauro della facciata della antica chiesa. "E’ importante far conoscere questo capolavoro cinquecentesco che abbiamo a Bondeno a rischio di abbandono e a rinnovare la memoria e lo spirito di questo luogo, a chi la conosce già – spiega Guandalini –. Come Lions riteniamo di poterci fare partner di un colloquio con le sfere ecclesiastiche e gli enti preposti".

Claudia Fortini