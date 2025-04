Chiesa di San Paolo. Stravinsky incanta con la sua messa

La stagione di Ferrara Musica prosegue oggi con un concerto di musica sacra dal grande fascino. Protagonisti, nella chiesa di San Paolo, Stefano Cardi sul podio dei Solisti dell’Orchestra Città di Ferrara e del Coro Accademia dello Spirito Santo, istruito e diretto da Francesco Pinamonti, con la partecipazione di Marina De Liso (mezzosoprano), Miho Kamiya (soprano), Perikli Pite (viola da gamba) e Valeria Montanari (clavicembalo). Nell’impaginato vengono accostate la Missa Papae Marcelli di Palestrina e le Leçons de Ténèbres di Couperin alla Messa di Stravinsky, in prima esecuzione assoluta a Ferrara. Il concerto, a ingresso libero (fino ad esaurimento della capienza) avrà inizio alle 20.30.

Il programma prenderà il via con la terza e ultima delle Leçons de Ténèbres pour le Mercredi Saint, composizioni scritte da François Couperin tra il 1713 e il 1717 per le liturgie della Settimana Santa nell’abbazia di Longchamp. Questi brani utilizzano il testo delle Lamentazioni di Geremia, tratte dell’Antico Testamento, nelle quali il profeta deplora la distruzione di Gerusalemme da parte di babilonesi. Nella tradizione cattolica simboleggiano la solitudine di Gesù, tradito da Giuda. Nello specifico le tre lamentazioni di Geremia messe in musica da Couperin appartengono all’ufficiatura del primo notturno del Giovedì Santo (solitamente celebrato, per antica consuetudine, il mercoledì sera). A interpretarle saranno il soprano Miho Kamiya, il mezzosoprano Marina De Liso, con Valeria Montanari al clavicembalo e Perikli Pite al violoncello. Si proseguirà con la Missa Papae Marcelli di Palestrina, che sarà eseguita dal Coro Accademia dello Spirito Santo diretto da Francesco Pinamonti. Infine, sarà proposta, in prima esecuzione a Ferrara, la Messa di Igor Stravinsky, ad opera dei Solisti dell’Orchestra Città di Ferrara e del Coro Accademia dello Spirito Santo, diretti da Stefano Cardi.