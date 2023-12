Chiesa di San Venanzio, ecco il nuovo itinerario per le visite guidate

Il 2024 porterà una nuova proposta nel panorama degli itinerari turistici e della valorizzazione del patrimonio storico culturale copparese. A gennaio, infatti, partirà il servizio di apertura con visite guidate della splendida chiesa di Santa Maria di Savonuzzo, detta di San Venanzio. I primi appuntamenti sono previsti nei sabati 20 gennaio, 18 febbraio e 2 marzo con tre partenze: alle 14.30, alle 15.30 e alle 16.30. Le aperture con visita sono affidate alla cooperativa sociale Atlantide, nell’ambito del servizio di valorizzazione culturale di Villa La Mensa, andando a integrare e ad arricchire il calendario di aperture del complesso monumentale di Sabbioncello San Vittore. Con questa iniziativa, l’Amministrazione comunale si propone di rafforzare ancor più le azioni di promozione turistico economica del territorio, di cui rappresenta un autentico gioiello la pieve di San Venanzio, chiesetta di struttura romanica di proprietà del Comune e dell’ente morale Ferrariae Decus. La chiesetta fu costruita, come indica la lapide murata sulla facciata, nel 1344 sul dosso di un antico alveo fluviale per volere di Giovanni da Saletta, feudatario della zona, così da dotare i suoi possedimenti di un luogo per la cura delle anime. All’interno, sulla parete sud e sull’arco di trionfo, sono stati recuperati alcuni resti di pregevoli affreschi di scuola bolognese del XIV secolo, dedicati a storie di vita della Vergine. Lo storico edificio sorge nei pressi della località di Saletta, lungo via per San Venanzio. Dal prossimo anno ormai alle porte, dunque, sarà possibile visitare e apprezzare questo ‘gioiello’, incastonato nel paesaggio copparese.

v.f.