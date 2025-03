Chiesa di Savonuzzo, visite guidate all’imbrunire

Un’esperienza affascinante e immersiva attende gli appassionati di storia e arte. Oggi alle 18, infatti, debuttano le "Visite guidate all’imbrunire" alla chiesa di Santa Maria di Savonuzzo, detta di San Venanzio. Si tratta del primo dei due appuntamenti (il secondo sarà sabato 11 ottobre), che rappresenteranno due occasioni uniche per scoprire il fascino senza tempo di questo luogo in un’atmosfera suggestiva e carica di emozioni.

Mentre la luce naturale sfuma nel buio della notte, i visitatori saranno avvolti dalla tenue illuminazione delle candele, creando un’atmosfera unica e particolare: un contesto perfetto per immergersi nella storia secolare della pieve. La guida di Elena Grinetti accompagnerà i partecipanti in un viaggio attraverso il tempo, raccontando non solo le vicende storiche di questo edificio sacro, ma anche episodi curiosi, leggende e racconti che si tramandano.

Le "Visite guidate all’imbrunire" offriranno dunque un’opportunità straordinaria per vivere San Venanzio in una veste inedita e avvolgente. Il costo del biglietto è di 3 euro a persona, la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: 335303498 (solo chiamate); villamensa@gmail.com.

La piccola chiesa dalla semplice architettura romanica, venne eretta nel 1344, come ricordato sulla lapide murata sulla parte superiore destra della facciata, su iniziativa di Giovanni da Saletta, feudatario del territorio, su un piccolo rilievo nei pressi di un alveo fluviale oramai scomparso al fine di donare alla comunità un luogo dove partecipare alle funzioni religiose. Dedicata alla Vergine Maria, madre di Gesù, all’intitolazione originaria venne aggiunta popolarmente quella del culto a san Venanzio di Camerino, martire cristiano.