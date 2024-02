Chiesa di S.Venanzio. Visita guidata

Fissata per domani la seconda visita guidata alla chiesa di Santa Maria di Savonuzzo detta di San Venanzio a Copparo. Tre le partenze in questa giornata: alle 14.30, alle 15.30 e alle 16.30 (costo 3 euro). Il primo appuntamento ha incantato i visitatori, giunti anche da fuori provincia per conoscere tutti i segreti della pieve di struttura romanica, costruita nel 1344 sul dosso di un antico alveo fluviale per volere di Giovanni da Saletta. Pregevoli gli affreschi del XIV secolo. Per info: 335-303498 (solo chiamate).