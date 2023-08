Chiesa gremita per Emanuele "Ogni parola è superflua"

"Troppo grande in questo momento il dolore per comprendere la resurrezione, ma ci accompagna nel silenzio che resta. Perché nulla è perduto. Emanuele continuerà a vegliare sui suoi cari dal cielo, insieme alla sua mamma Mirella". Con queste parole don Andrea Pesci ha toccato i sentimenti dei presenti, ieri pomeriggio, nella chiesa di Gavello, durante l’ultimo saluto ad Emanuele Faraguti, che ha perso la vita venerdì mattina, a 46 anni, sulla strada provinciale che collega Bondeno a Burana, travolto dalla sua stessa moto Suzuki di cui inspiegabilmente ha perso il controllo.

La chiesa era gremita, il piazzale antistante affollato di centinaia di persone in rigoroso e commosso silenzio. Il dolore è sceso sul paese di Gavello, dove abitava con il padre Ilio, e su Burana, Scortichino, Bondeno dove gli amici di sempre, con i quali è cresciuto e con i quali condivideva momenti, passioni, sogni e valori di vita, non si danno pace. Tra loro anche il sindaco di Ferrara Alan Fabbri, che ieri ha scelto di stare in disparte, in fondo alla chiesa, avvolto dal silenzio per la perdita di un amico vero, vicini fin da quando erano bambini, in quell’angolo di pianura tra i campi che unisce Burana a Gavello.

"Rivolgiamoci a Dio anche con la nostra rabbia – ha aggiunto don Pesci – ma confidiamo che saprà darci consolazione. In questo momento credo che ogni parola sia superflua. Si fa silenzio. E’ inutile cercare spiegazioni quando una vita così giovane viene spezzata. Sicuramente la vicinanza della comunità di Gavello e di tanti amici può essere di conforto ai famigliari in questo momento di dolore".

La forza delle idee nel rispetto e nella tutela dell’ambiente e il coraggio di farne una scelta di vita. La passione per la moto, per la pesca, per i suoi rottweiler. Emanuele era stato tra i primi, nell’Alto Ferrarese, ad unirsi alle Guardie ittiche volontarie nella lotta al bracconaggio. Notti di coraggio e di valori, a fare le guardie sui fiumi che sono di tutti, per il rispetto della legalità. La passione per la natura che era diventata tutela e cura di un laghetto, che aveva affittato e che accudiva, nella passione per un habitat naturale che l’ha sempre legato alle radici di una terra, tra le campagne di Gavello, che con orgoglio ha sempre amato.

Una folla silenziosa e commossa si è stretta ieri intorno al padre Ilio, che ha perso la moglie qualche anno fa, e al fratello Maurilio con la moglie Stefania, segno di quella stima e di quell’affetto che Emanuele ha saputo conquistarsi nella vita. Claudia Fortini