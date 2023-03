Chiese, il prefetto scrive al Comune "Restauro, si occupi degli appalti"

di Federico Di Bisceglie

Potrebbe essere il Comune a doversi occupare dei lavori di manutenzione alle chiese tra città e Cento che fanno parte del Fondo Edifici di Culto gestito dal Ministero dell’Interno. O meglio, l’Ente dovrebbe fare da stazione appaltante e individuare un responsabile unico del procedimento per i sei interventi programmati. Insomma il Comune potrebbe essere gravato di questo ulteriore onere a causa delle "difficoltà degli organi delle amministrazioni statali competenti". Si legge questo in un passaggio della missiva che il prefetto Rinaldo Argentieri ha inviato al sindaco di Ferrara, Alan Fabbri. "Si è al momento nell’impossibilità di procedere – prosegue la lettera – non essendo in grado il Ministero dell’Interno di affidare le funzioni di stazione appaltante e responsabile unico del procedimento". "Rassegno – scrive Argentieri al primo cittadino – alla sua sensibilità di valutare la possibilità di assumere tali funzioni in capo al Comune a mezzo di apposita convenzione, almeno relativamente ad alcuni degli interventi programmati". Nei prossimi giorni, si legge nella lettera, verrà comunque convocata a palazzo Giulio d’Este una riunione non solo con la rappresentanza comunale, ma anche con altri enti "al fine di condividere tra tutti l’onere e procedere nel senso auspicato". Come Argentieri stesso riconosce nella missiva indirizzata al sindaco, si tratta di chiese "assai pregevoli dal punto di vista architettonico e artistico, ma non aperte al culto e alle visite". Ed ecco spiegato il motivo dei diversi interventi che dovrebbero essere effettuati. Il punto è che i soldi – e parecchi – ci sono. Ma, stando alla lettura del contenuto della lettera, l’unico modo per realizzarli e metterli a terra passerebbe dal Comune. Sul punto, ancora, la Giunta non si è espressa e la pratica dovrebbe arrivare in discussione durante la prossima riunione di sindaco e assessori martedì prossimo. Anche se, nel frattempo, qualche perplessità dagli uffici municipali trapela. D’altra parte questi ulteriori sei appalti da gestire arrivano in una fase particolarmente delicata per i lavori pubblici: da un lato il maxi piano di investimenti contenuto nel bilancio di previsione e dettagliato nel documento unico di programmazione. Dall’altro, la grande sfida del Pnrr. I luoghi. Non sappiamo con precisione che tipo di interventi dovranno essere effettuati nei singoli luoghi di culto, anche perché la lettera di Argentieri fa solo un accenno a "importanti interventi di manutenzione, anche a seguito del sisma".

Sappiamo, però, gli importi destinati ai singoli interventi. Complessivamente il plafond di risorse ministeriali ammonta a oltre cinque milioni e mezzo di euro. L’intervento più cospicuo è quello alla chiesa di San Domenico, alla Cappella Canani (un milione e seicentomila euro). Importanti anche gli investimenti destinati alla chiesa di San Francesco (quasi un milione e trecentomila euro), identica cifra stanziata sempre per la chiesa di San Domenico (un altro milione e 290 mila euro). Mezzo milione è destinato alla chiesa dei santi Giuseppe, Tecla e Rita. Centomila euro per la chiesa di Santa Lucia, mentre poco più di duecento per la chiesa di San Pietro a Cento.